Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантина

Виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы

Виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы

Фото: КабмінФото: Кабмин

Каждый руководитель, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность.

Об этом изданию "РБК-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Он отметил, что часто действия представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина, преследуют политические цели.

Прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков на эпидемическую опасность", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что за нарушение карантина предусмотрены штрафы и тюремные заключения, а все нарушения караются по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, отказ от карантина в Тернополе: полиция начала составлять протоколы.

Ранее полиции поручили реагировать на саботаж местными властями требований карантина, обо всех случаях нарушений полиция будет докладывать Кабмину.