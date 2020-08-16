В ВСУ зарегистрировали 33 новых случая COVID-19

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное

За сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook, пишет RegioNews.

По информации пресс-службы, 12 новых больных находятся в учреждениях здравоохранения: в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" - 6 человек, в Военно-медицинских клинических центрах Западного и Северного регионов - по 2 военнослужащих, а в Военно-медицинских клинических центрах Центрального и Южного регионов - по одному военнослужащему..

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медслужбы находится 23 человека: на Львовщине - 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ, в Киевской области - 10 военнослужащих и 5 работников ВСУ, в Одесской области - 1 военнослужащий и в Житомирской области - 2 работника ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 733 человека, у 109-ти изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Отмечается, что всего в ВСУ за время пандемии выздоровели 767 человек, летальных случаев зарегистрировано 6.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 16 серпня в Збройних Силах України на гостру... Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Неділя, 16 серпня 2020 р.

Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще 1637 случаев коронавирусной болезни.