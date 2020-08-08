Кабмин создаст систему отслеживания контактов больных COVID-19

Контроль за самоизоляцией больных коронавирусом будет усилен

Контроль за самоизоляцией больных коронавирусом будет усилен

Фото: Кабмин

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам внеочередного заседания Кабинета Министров, передает RegioNews.

По его словам, к этому процессу будут привлечены Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, минцифры и другие органы.

Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Он также дал распоряжение министру здравоохранения подготовить отчет о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных COVID-19.

Такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койко-мест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - добавил премьер-министр.

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Напомним, в Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19. 8 августа Кабмин провел внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации.