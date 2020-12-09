Степанов назвал причину уменьшения количества тестирований на COVID-19

Министр дал задание расширить круг лиц, которые подлежат тестированию

Министр дал задание расширить круг лиц, которые подлежат тестированию

Фото: из открытых источников

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, уменьшение количества проведенных тестов на коронавирус объясняется тем, что меньше людей с признаками коронавируса стали обращаться в больницы.

Как передает RegioNews, об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга.

Начинают сейчас рассказывать, что у нас количество заболевших упало, потому что якобы мы начали меньше тестировать. Понятно, что это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, имеющих признаки коронавирусной болезни или поступают в больницы с пневмониями", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что имеет в виду тестирование методом ПЦР.

"Следовательно, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни, то понятно, что и уменьшается количество тестирований. Но сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем. В том числе и методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять", - объяснил министр.

По словам Степанова, также уменьшилось и количество пациентов, которых госпитализируют.

Если взять статистику недели к неделе - у нас уменьшилась госпитализация на полторы тысячи. Было 11 606 человек, которых госпитализировали до 29 ноября, и соответственно - 10 100 на прошлой неделе", - добавил он.

Напомним, ранее Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Правительство работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены в среду, 9 декабря.