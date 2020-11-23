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23 ноября 2020, 10:58 218

Глава ОП Ермак выздоровел от коронавируса

23 ноября 2020, 10:58 218
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Он приступит к своей работе в обычном режиме
Он приступит к своей работе в обычном режиме
Офис президента
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Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Ермак приступит к своей работе в обычном режиме.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности", - написал Ермак.

Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности. Здоров'я вам и вашим близким!

Posted by Андрей Ермак on Monday, November 23, 2020

Напомним, 9 ноября стало известно, что глава Офиса президента Ермак заболел COVID-19.

Позже Ермака, как и больного коронавирусом Зеленского, госпитализировали в "Феофанию", они находились в изолированных палатах.

коронавирус Офис президента болезнь работа глава
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