Глава ОП Ермак выздоровел от коронавируса

Он приступит к своей работе в обычном режиме

Он приступит к своей работе в обычном режиме

Офис президента

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Ермак приступит к своей работе в обычном режиме.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности", - написал Ермак.

Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности. Здоров'я вам и вашим близким! Posted by Андрей Ермак on Monday, November 23, 2020

Напомним, 9 ноября стало известно, что глава Офиса президента Ермак заболел COVID-19.

Позже Ермака, как и больного коронавирусом Зеленского, госпитализировали в "Феофанию", они находились в изолированных палатах.