Глава ОП Ермак выздоровел от коронавируса
Он приступит к своей работе в обычном режиме
Он приступит к своей работе в обычном режиме
Глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от COVID-19.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Ермак приступит к своей работе в обычном режиме.
"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат... Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности", - написал Ермак.
Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех ответственно относиться к мерам безопасности. Здоров'я вам и вашим близким!Posted by Андрей Ермак on Monday, November 23, 2020
Напомним, 9 ноября стало известно, что глава Офиса президента Ермак заболел COVID-19.
Позже Ермака, как и больного коронавирусом Зеленского, госпитализировали в "Феофанию", они находились в изолированных палатах.
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