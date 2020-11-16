Киев будет придерживаться карантина выходного дня, но Кабмин должен предложить льготы для бизнеса - Кличко

Мэр считает, что медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных COVID-19

Мэр считает, что медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных COVID-19

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город будет выполнять постановление правительства относительно так называемого "карантина выходного дня", но призывает Кабмин безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса.

Об этом мэр рассказал во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

С такой динамикой распространения вируса медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун... Очень важно не допустить экономического коллапса, закрытие бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса", - отметил Кличко.

По его словам, сегодня на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем поднимался вопрос усиления контроля самоизоляции, чтобы прекратить волну распространения коронавируса.

Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает, и у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, школы и посещают публичные места", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине за 15 ноября коронавирус обнаружили у 9832 человек, умерло 94 больных.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.