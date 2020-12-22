Налоговый майдан: ФОПы пришли под ОП и планируют посетить концерт "Квартала-95"

Они требуют разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января

Они требуют разрешить ФОПам работать во время локдауна с 8 по 24 января

Фото: из открытых источников

Представители движения "SaveФОП", которые сегодня протестуют на Майдане Независимости в Киеве, прошли от Верховной Рады к зданию Офиса Президента. На митинг собрались более 2500 человек.

Об этом сообщает "Громадське", а также заявил руководитель акции Сергей Доротич, передает RegioNews.

Протестующие требуют отменить запрет на предпринимательскую деятельность во время локдауна 8-24 января. Они пришли под Офис президента с требованием не допустить этих ограничений. Также предприниматели требуют создать комиссию с участием представителей "SaveФОП".

После этого мы пойдем к дворцу "Украина", где проходит концерт "Квартала-95". Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут", - заявил организатор акции Сергей Доротич.

Известно, что концерт "Вечернего квартала" запланирован на 19:00 в помещении дворца "Украина".

Во время шествия под Офис президента почти на всем пути передвижения митингующих стояли правоохранители, полиция усилила охрану в Правительственном квартале. Известно, что правоохранители также окружили "живым кольцом" здание самого дворца "Украина".

Напомним, 15 декабря у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.