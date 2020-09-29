Коронавирусом заболел "Слуга народа" Беленюк

Чемпион мира по борьбе теперь борется с COVID-19

Чемпион мира по борьбе теперь борется с COVID-19

Фото: ТСН

Народный депутат от фракции «Слуга народа», чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк подхватил коронавирус.

Об этом сам Беленюк написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной.. ну что, поборемся", - написал нардеп.

Он также сообщил, что лечится дома, у него температура 37,2, ломота в теле и головная боль.

К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной.. ну что, поборемся ;) Опубліковано Zhan Beleniuk Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко заболел коронавирусом.