Коронавирусом заболел "Слуга народа" Беленюк
Чемпион мира по борьбе теперь борется с COVID-19
Чемпион мира по борьбе теперь борется с COVID-19
Народный депутат от фракции «Слуга народа», чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк подхватил коронавирус.
Об этом сам Беленюк написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной.. ну что, поборемся", - написал нардеп.
Он также сообщил, что лечится дома, у него температура 37,2, ломота в теле и головная боль.
К сожалению, коронавирус не обошёл меня стороной.. ну что, поборемся ;)Опубліковано Zhan Beleniuk Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко заболел коронавирусом.
Петр Порошенко заболел коронавирусомВсе новости »
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