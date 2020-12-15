Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией

Ранее предприниматели объявили о начале "налогового Майдана"

Ранее предприниматели объявили о начале "налогового Майдана"

Фото: РБК

В Киеве на Майдане Независимости происходят столкновения между полицией и предпринимателями, которые сегодня устроили акцию под Верховной радой и Офисом президента.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Известно, что лидеры протестующих заявили, что будут устанавливать палатки на Майдане Независимости.

Работники Нацполиции стали этому препятствовать.

Правоохранители отобрали несколько палаток и выбросили их за забор. Противостояние продолжается", - говорится в сообщении.

Сейчас предпринимателей берут в кольцо, чтобы они не смогли разбить лагерь в центре Киева. Силовики начали применять слезоточивый газ. Протестующие бросают в правоохранителей палки, дудки, части палаток.

Также зажгли дымовые шашки. Правоохранители окружают Майдан по периметру. Со сцены представители движения SaveФОП заявили, что не планируют покидать центр Киева.

Представители бизнеса требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при вводе локдауна в Украине. Также они предлагают не платить разовую помощь в размере 8 тысяч гривен, а предоставить им дотации.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.