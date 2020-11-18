11:33  18 ноября
Новоизбранный мэр города в Одесской области заболел коронавирусом
08:42  18 ноября
Программу МВФ могут пересмотреть, все структурные маяки для этого выполнены - президент
08:11  18 ноября
Сутки на Донбассе прошли без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2020, 10:59 5

Отменить "карантин выходного дня" может только Кабмин, у Рады нет на это полномочий - нардеп

18 ноября 2020, 10:59 5
Читайте також українською мовою
В "Слуге народа" пояснили, почему не голосовали за отмену карантина
В "Слуге народа" пояснили, почему не голосовали за отмену карантина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во фракции партии "Слуга народа" считают, что у Верховной Рады Украины нет полномочий для отмены так называемого "карантина выходного дня". Именно поэтому, в партии не видят юридического смысла в постановлении Рады.

Как передает RegioNews, об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

По ее словам, отмена карантина - прерогатива правительства.

Отмечается, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты не смогли отменить карантин выходного дня.

Кабмин карантин Слуга народа фракция депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством"
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »