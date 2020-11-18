Отменить "карантин выходного дня" может только Кабмин, у Рады нет на это полномочий - нардеп

В "Слуге народа" пояснили, почему не голосовали за отмену карантина

В "Слуге народа" пояснили, почему не голосовали за отмену карантина

Фото: из открытых источников

Во фракции партии "Слуга народа" считают, что у Верховной Рады Украины нет полномочий для отмены так называемого "карантина выходного дня". Именно поэтому, в партии не видят юридического смысла в постановлении Рады.

Как передает RegioNews, об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

По ее словам, отмена карантина - прерогатива правительства.

Отмечается, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты не смогли отменить карантин выходного дня.