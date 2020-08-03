Коронавирус в Украине: за сутки 990 новых случаев и 13 смертей

В течении предыдущих 5 дней в Украине фиксировали более тысячи случаев ежедневно

В течении предыдущих 5 дней в Украине фиксировали более тысячи случаев ежедневно

Фото: flickr

По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили в 73 158 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Из них 39 876 пациентов выздоровели, а 1738 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 31 544 человек.

За минувшие сутки 333 пациента выздоровели, еще 13 умерли от осложнений, вызванных вирусом.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (138), Ивано-Франковской (119), Харьковской (88) и Черновицкой (82) областях, а также в Киеве (102).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2815 (25)

Волынская область - 3949 (+61)

Днепропетровская область - 1438 (+17)

Донецкая область - 898 (0)

Житомирская область - 1948 (27)

Закарпатская область - 5318 (+51)

Запорожская область - 846 (+23)

Ивано-Франковская область - 4914 (+119)

Кировоградская область - 711 (1)

г. Киев - 8554 (+102)

Киевская область - 3845 (22)

Львовская область - 9921 (+138)

Луганская область - 128 (0)

Николаевская область - 642 (+21)

Одесская область - 3482 (+68)

Полтавская область - 459 (0)

Ровенская область - 6270 (+75)

Сумская область - 541 (+12)

Тернопольская область - 3113 (27)

Харьковская область - 3950 (+88)

Херсонская область - 230 (0)

Хмельницкая область - 1189 (+9)

Черновицкая область - 6143 (+82)

Черкасская область - 954 (+5)

Черниговская область - 900 (+17)

Напомним, за прошедшие сутки, 2 августа, в Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19, умерли 16 человек, выздоровели - 235.