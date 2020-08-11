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11 августа 2020, 11:29 8

В Украине существенно увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом

11 августа 2020, 11:29 8
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За последний месяц в нашей стране наблюдается существенный рост количества госпитализированных пациентов с коронавірусною болезнью COVID-19

Об этом во время брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

По словам главы Минздрава, сейчас госпитализированных на 1,6 тыс. больше, чем наблюдалось месяц назад.

"Сегодня по состоянию на утро в стационарных отделениях, то есть госпитализированы, 5 549 человек. А если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля, – то (было, – ред.) 3 912 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается ежедневно”, – отметил он.

Как пример Степанов привел Львовскую область, где "третий день подряд больницы заполнены более чем на 50 %”.

"Мы начали разворачивать "вторую волну” больниц. В больницах "второй волны” предусмотрено около 10 тысяч коек. Но сколько бы мы не предусмотрели, есть определенная граница. Поэтому у нас это вызывает большое беспокойство. Поэтому мы говорим об очень напряженную ситуацию с развитием COVID-19", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что за минувшие сутки было госпитализировано 266 человек.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре. Это будет соединено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир... Мы сейчас видим, что все страны Европы также фиксируют резкий рост количества больных”, – заявил Степанов.

Напомним, что 10 августа в Украине зафиксировано более тысячи новых случаев болезни.

коронавирус карантин госпитализация Минздрав больницы
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