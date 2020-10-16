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16 октября 2020, 12:51 1

В Минздраве заявили, что в Украине еще нет пика заболеваемости коронавирусом

16 октября 2020, 12:51 1
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Сейчас в Украине 287 231 больных COVID-19
Сейчас в Украине 287 231 больных COVID-19
Фото из открытых источников
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Украина еще не вышла на пик заболеваемости коронавирусом. В случае несоблюдения карантинных правил количество заболеваний продолжит расти.

Об этом в эфире "Утро с Украиной" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Он отметил, что страна должна быть мобилизована как никогда и призвал граждан придерживаться карантинных правил.

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что после того, как появится вакцина от коронавируса и ее получит Украина, первыми получат прививку люди из группы риска, среди которых и медработники.

"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности'язки. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они прежде всего должны быть защищены ", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее Степанов заявил, что к концу следующей недели ожидается поставка в области Украины препарата "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. В Минздраве заявили, что получат 18 тысяч доз этого лекарственного средства.

коронавирус Украина министр болезнь Минздрав
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