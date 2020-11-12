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12 ноября 2020, 16:32 7

Власти Харькова не будут саботировать карантин выходного дня - заявление горсовета

12 ноября 2020, 16:32 7
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Фото: flickr
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В Харькове на этих выходных, 14 и 15 ноября, будет введен карантин выходного дня.

Об этом изданию "Страна" сообщил глава Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает RegioNews.

По его словам, саботировать постановление Кабинета Министров местная власть не намерена.

Мы будем действовать в рамках украинского законодательства и выполнять постановление Кабмина независимо от того, согласны мы с ними или нет. Карантин выходного дня вводим не мы, а правительство. У нас с точки зрения законодательства просто нет правовых вариантов не подчиниться", - сказал Сидоренко.

Он добавил, что не стоит рассуждать, имеет ли постановление меньшую юридическую силу, чем закон, поскольку они являются обязательными к исполнению на территории государства.

Пока не будет решения, что это незаконно или неконституционно, мы обязаны подчинятся решению правительства. Оценок этому решению Кабмина мы не даем", - отметил Юрий Сидоренко.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева Сєнкевич также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко также заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.

коронавирус Кабмин карантин Харьков горсовет решение
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