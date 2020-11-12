Власти Харькова не будут саботировать карантин выходного дня - заявление горсовета

В городском совете заявили, что не будут давать оценок решению Кабинета Министров

В городском совете заявили, что не будут давать оценок решению Кабинета Министров

Фото: flickr

В Харькове на этих выходных, 14 и 15 ноября, будет введен карантин выходного дня.

Об этом изданию "Страна" сообщил глава Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает RegioNews.

По его словам, саботировать постановление Кабинета Министров местная власть не намерена.

Мы будем действовать в рамках украинского законодательства и выполнять постановление Кабмина независимо от того, согласны мы с ними или нет. Карантин выходного дня вводим не мы, а правительство. У нас с точки зрения законодательства просто нет правовых вариантов не подчиниться", - сказал Сидоренко.

Он добавил, что не стоит рассуждать, имеет ли постановление меньшую юридическую силу, чем закон, поскольку они являются обязательными к исполнению на территории государства.

Пока не будет решения, что это незаконно или неконституционно, мы обязаны подчинятся решению правительства. Оценок этому решению Кабмина мы не даем", - отметил Юрий Сидоренко.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением"

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал решение правительства о введении в Украине карантина выходного дня и заявил, что Львов отказывается его выполнять.

Мэр Николаева Сєнкевич также выступил против введения карантина выходного дня. Мэр Черкасс Бондаренко также заявил, что не будет вводить карантин выходного дня.