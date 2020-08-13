Стало известно, какие области не готовы к ослаблению карантина
В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области
В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области
По состоянию на четверг, 13 августа, в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 11 регионов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах не более 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавирус должен составлять не менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
Ранее в Кабмине рассказали об организации учебного процесса с 1 сентября.
Также сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.
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