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13 августа 2020, 12:27 1

Стало известно, какие области не готовы к ослаблению карантина

13 августа 2020, 12:27 1
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В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области
В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области
Фото из открытых источников
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По состоянию на четверг, 13 августа, в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 11 регионов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область.

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах не более 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавирус должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Ранее в Кабмине рассказали об организации учебного процесса с 1 сентября.

Также сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.

коронавирус карантин Минздрав регионы область
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