Стало известно, какие области не готовы к ослаблению карантина

В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области

В обновленный список были включены Тернопольская и Черкасская области

Фото из открытых источников

По состоянию на четверг, 13 августа, в Украине к ослаблению карантина не готов Киев и еще 11 регионов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения: Киев;

Волынская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черкасская область;

Черновицкая область. Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям: загруженность мест в больницах не более 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавирус должен составлять не менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%. Ранее в Кабмине рассказали об организации учебного процесса с 1 сентября. Также сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.

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