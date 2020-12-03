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03 декабря 2020, 20:42 8

В Минздраве рассказали, кому не надо делать повторный тест на COVID-19

03 декабря 2020, 20:42 8
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ПЦР-тест можно не делать, если у человека нет симптомов на 13 день от начала лечения
ПЦР-тест можно не делать, если у человека нет симптомов на 13 день от начала лечения
Фото: из открытых источников
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Больной коронавирусом гражданин, у которого после 10 дней лечения в течение следующих трех дней нет ни одного клинического симптома, считается здоровым.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, человек, который не имеет симптомов COVID-19 в течении определенного срока, может выходить на работу.

То есть, пациент не нуждается в повторном ПЦР-тестировании", - сказал Степанов.

Напомним, в Минздраве рассказали о количестве новых заболевших COVID-19 за сутки.

коронавирус Минздрав лечение Максим Степанов тесты
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