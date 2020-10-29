В Украине снова по-новому будут лечить COVID-больных: Минздрав изменил стандарты

Речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение

Речь идет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение

Фото: Минздрав

В нашем государстве снова изменили стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19. На этот раз речь пойдет о критериях, при которых завершается амбулаторное лечение.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на онлайн-конференции заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование; Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, начиная с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследование; Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения отрицательного результата методом ПЦР.

Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.

Известно, что амбулаторное лечение проводится на дому или при посещении пациентами лечебного учреждения самостоятельно без госпитализации.

Напомним, 20 октября парламент поддержал создание штаба по борьбе с коронавирусом во главе с президентом Владимиром Зеленским.