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08 октября 2020, 16:59 1

В Минздраве рассказали, есть ли риск вспышки COVID-19 после местных выборов

08 октября 2020, 16:59 1
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В ведомстве считают, что все зависит от поведения людей
В ведомстве считают, что все зависит от поведения людей
Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения объяснили, следует ли ожидать всплеска заболеваемости COVID-19 после проведения местных выборов 25 октября.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует RegioNews.

"Я хочу сказать, что, если это сделать с соблюдением тех правил, которые мы прописали, я уверен, что у нас будет все нормально. У нас есть пример – мы проводили сдачу ВНО летом, и тоже много было опасений, как это провести. То был тот случай, когда мы смогли, МОН полностью проконтролировало все рекомендации и выполнило все правила, которые дало Минздрав", - сказал он.

Степанов добавил, что если придерживаться правил, то всплеска коронавируса после выборов не будет.

В то же время он подчеркнул, что если просто наплевать на все правила и делать так, как всегда, то, конечно, может быть очередной массовый большой всплеск заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее в Кабмине сделали заявление относительно переноса выборов через коронавирус.

Также в Минздраве заявляли, что вводить в Украине жесткий карантин опять нецелесообразно.

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