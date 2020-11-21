В Минздраве сказали, когда можно будет увидеть первые результаты карантина выходного дня

Министр отметил, что украинцы должны проводить время с семьей не выходя из дома

Министр отметил, что украинцы должны проводить время с семьей не выходя из дома

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, чтобы увидеть уменьшение количество инфицированных коронавирусом после карантина выходного дня необходимо минимум две недели при условии полного его соблюдения.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга, пишет RegioNews.

"Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня — это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдение карантина выходного дня было так себе ... Для нас важно выполнить все правила и придерживаться всех правил, именно карантина выходного дня ", — отметил министр.

По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий — жизненная необходимость.

"Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины или аптеки", — заявил Степанов.

Министр отметил, что украинцы должны проводить время с семьей не выходя из дома.

"Таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшения количества больных. Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни", — заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили почти 15 тысяч случаев коронавирус.