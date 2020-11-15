15:12  15 ноября
Во Львовской и Днепропетровской областях зафиксировали больше всего нарушений карантина выходного дня
14:23  15 ноября
В Тернополе развлекательные заведения, переименованы в трапезную монастыря и храм, работают в выходные
09:47  15 ноября
На Донбассе боевики утром обстреляли Марьинку
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2020, 13:37 11

В Киеве полицейские штурмом взяли ресторан-нарушитель карантина

15 ноября 2020, 13:37 11
Читайте також українською мовою
На столичном Печерске полицейские закрыли ресторан "Гавана" за нарушение карантинных ограничений
На столичном Печерске полицейские закрыли ресторан "Гавана" за нарушение карантинных ограничений
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве, чтобы составить протокол на ресторан, который нарушал карантин и заставить его прекратить работу, пришлось вызывать спецназовцев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В столичную полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения на Набережном шоссе препятствует их журналистской деятельности.

Установлено, что ресторан, несмотря на карантинные ограничения, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, во время которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали.

На законные требования сотрудников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала. В дальнейшем работники спецподразделения открыли дверь ресторана и зафиксировали правонарушение. Сотрудники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили админпротокол на директора по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения - 1982 и 1989 года рождения. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, вчера во время рейдов по проверке соблюдения правил карантина выходного дня в Киеве составили административные протоколы на администрацию двух ресторанов и открыли уголовное производство против одного из столичных спорткомплексов.

Киев ресторан полиция штурм карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве и Николаеве зафиксировали рекордные цены на ПЦР-тесты
15 ноября 2020, 12:22
В Украине на избирательных участках дежурят более 5 тысяч полицейских
15 ноября 2020, 12:02
В Киевской области задокументировали 85 нарушений карантина выходного дня
15 ноября 2020, 11:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »