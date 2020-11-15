В Киеве полицейские штурмом взяли ресторан-нарушитель карантина

На столичном Печерске полицейские закрыли ресторан "Гавана" за нарушение карантинных ограничений

На столичном Печерске полицейские закрыли ресторан "Гавана" за нарушение карантинных ограничений

Фото из открытых источников

В Киеве, чтобы составить протокол на ресторан, который нарушал карантин и заставить его прекратить работу, пришлось вызывать спецназовцев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В столичную полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения на Набережном шоссе препятствует их журналистской деятельности.

Установлено, что ресторан, несмотря на карантинные ограничения, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, во время которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали.

На законные требования сотрудников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала. В дальнейшем работники спецподразделения открыли дверь ресторана и зафиксировали правонарушение. Сотрудники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили админпротокол на директора по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения - 1982 и 1989 года рождения. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, вчера во время рейдов по проверке соблюдения правил карантина выходного дня в Киеве составили административные протоколы на администрацию двух ресторанов и открыли уголовное производство против одного из столичных спорткомплексов.