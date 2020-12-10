12:53  10 декабря
Стало известно, в каких областях кровати для больных COVID-19 заполнены более чем на 60%
09:24  10 декабря
Мэру Харькова Кернесу подняли зарплату
08:13  10 декабря
На Донбассе было неспокойно: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2020, 12:53 4

Стало известно, в каких областях кровати для больных COVID-19 заполнены более чем на 60%

10 декабря 2020, 12:53 4
Читайте також українською мовою
В среднем по стране заполнены 46,9% таких кроватей
В среднем по стране заполнены 46,9% таких кроватей
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 60% в трех областях. В среднем по стране заполнены 46,9% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Наиболее загруженными являются больницы в Николаевской (69,7%), Черкасской (61,4%) и Черниговской областях (60,2%). В Киеве кровати заполнены на 54,9%.

Всего в Украине ввели уже 58 787 больничных коек для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 декабря в Украине этот показатель составляет 476,6 при норме в 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области - 841,9. В Киеве показатель составляет 756,1.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных.

коронавирус Украина карантин больницы больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Все публикации »
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Все блоги »