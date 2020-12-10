Стало известно, в каких областях кровати для больных COVID-19 заполнены более чем на 60%

В среднем по стране заполнены 46,9% таких кроватей

В среднем по стране заполнены 46,9% таких кроватей

Рixabay

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 60% в трех областях. В среднем по стране заполнены 46,9% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Наиболее загруженными являются больницы в Николаевской (69,7%), Черкасской (61,4%) и Черниговской областях (60,2%). В Киеве кровати заполнены на 54,9%.

Всего в Украине ввели уже 58 787 больничных коек для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 9 декабря в Украине этот показатель составляет 476,6 при норме в 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области - 841,9. В Киеве показатель составляет 756,1.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных.