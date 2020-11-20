В Комитете избирателей назвали три проблемы второго тура выборов из-за COVID-19

22 ноября выборы пройдут в 11 городах Украины

22 ноября выборы пройдут в 11 городах Украины

Фото: из открытых источников

Во втором туре местных выборов, которые 22 ноября состоятся в 11 городах Украины, будут наблюдаться три проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель КИУ Алексей Кошель, передает RegioNews.

Первая проблема - это недостаточное количество защитных масок... Вторая проблема - это неработающие термометры, или термометры, которые указывают неточную температуру. Проблема три - измерение температуры может превратиться в обычную имитацию в условиях изменения погодных условий", - пояснил Кошель.

По его словам, на выборах 25 октября и 15 ноября самой распространенной проблемой было использование одной маски членами УИК на протяжении длительного времени.

Это недопустимый факт. Поэтому мы обращаемся к местной власти, общественных организациях, волонтеров максимально способствовать решении проблемы достаточного количества масок для членов УИК", - заявили в КИУ.

Также в Комитете избирателей обращают внимание, что в условиях похолодания процесс измерения температуры на избирательных участках может превратиться в имитацию, поскольку температура будет указана неверно.

КИУ обращается в Минздрав накануне выборов дать четкие рекомендации и разъяснения для членов УИК по измерению температуры.

Напомним, в это воскресенье будут избирать мэров Львова, Черкасс, Днепра и еще восьми городов.