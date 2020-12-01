В оккупированном Донецке пройдут новогодние гуляния несмотря на вспышки коронавируса

Утром 1 декабря на площади Ленина в городе начали устанавливать новогоднюю елку

Утром 1 декабря на площади Ленина в городе начали устанавливать новогоднюю елку

Фото: Новости Донбасса

В новогоднюю ночь на площади Ленина в центре оккупированного Донецка организуют массовые гуляния для жителей города развлекательную программу готовят несмотря на коронавирус.

Об этом сообщили "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого главу городской "администрации" Донецка Алексея Кулемзина, пишет RegioNews.

Утром 1 декабря на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю елку. Ее торжественное открытие состоится 25 декабря.

После этого, по словам Кулемзина, организуют гуляния для детей, которые приедут из прифронтовых районов и в целом из всех районов Донецка.

Он также сообщил, что праздничные елки установят в каждом районе города.

Будут ли во время массовых гуляний действовать карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, Кулемзин не уточнил.

Ранее стало известно, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна.