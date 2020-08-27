В Украине антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19
По состоянию на 27 августа в Украины за сутки заразились 1974 человека, а выздоровели 763 человека. Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За минувшие сутки 49 человек умерли. Это новый антирекорд в нашей стране", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Киеве – 220, в Харьковской области - 218, во Львовской области - 203, в Одесской области - 185, в Ивано-Франковской области – 164, в Черновицкой области – 159 новых случая.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 3736 случаев;
- Волынская область — 5268 случаев;
- Днепропетровская область — 2095 случаев;
- Донецкая область — 1278 случаев;
- Житомирская область — 2998 случаев;
- Закарпатская область — 7225 случаев;
- Запорожская область — 1454 случая;
- Ивано-Франковская область — 8485 случаев;
- Кировоградская область — 780 случаев;
- Киев — 12468 случаев;
- Киевская область — 5305 случаев;
- Львовская область — 13763 случая;
- Луганская область — 264 случая;
- Николаевская область — 1040 случаев;
- Одесская область — 6537 случаев;
- Полтавская область — 695 случаев;
- Ровенская область — 8818 случаев;
- Сумская область — 1302 случая;
- Тернопольская область — 5245 случаев;
- Харьковская область — 8202 случая;
- Херсонская область — 363 случая;
- Хмельницкая область — 2102 случая;
- Черновицкая область — 9700 случаев;
- Черкасская область — 1318 случаев;
- Черниговская область — 1618 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 23 августа выявили 1 658 новых случаев Covid-19.
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