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В Украине антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19
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27 августа 2020, 09:51 11

В Украине антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19

27 августа 2020, 09:51 11
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За прошедшие сутки зафиксировано 49 летальных случаев, всего в стране уже 2403 смертельных случаев
За прошедшие сутки зафиксировано 49 летальных случаев, всего в стране уже 2403 смертельных случаев
pixabay.com
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По состоянию на 27 августа в Украины за сутки заразились 1974 человека, а выздоровели 763 человека. Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За минувшие сутки 49 человек умерли. Это новый антирекорд в нашей стране", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Киеве – 220, в Харьковской области - 218, во Львовской области - 203, в Одесской области - 185, в Ивано-Франковской области – 164, в Черновицкой области – 159 новых случая.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 3736 случаев;
  • Волынская область — 5268 случаев;
  • Днепропетровская область — 2095 случаев;
  • Донецкая область — 1278 случаев;
  • Житомирская область — 2998 случаев;
  • Закарпатская область — 7225 случаев;
  • Запорожская область — 1454 случая;
  • Ивано-Франковская область — 8485 случаев;
  • Кировоградская область — 780 случаев;
  • Киев — 12468 случаев;
  • Киевская область — 5305 случаев;
  • Львовская область — 13763 случая;
  • Луганская область — 264 случая;
  • Николаевская область — 1040 случаев;
  • Одесская область — 6537 случаев;
  • Полтавская область — 695 случаев;
  • Ровенская область — 8818 случаев;
  • Сумская область — 1302 случая;
  • Тернопольская область — 5245 случаев;
  • Харьковская область — 8202 случая;
  • Херсонская область — 363 случая;
  • Хмельницкая область — 2102 случая;
  • Черновицкая область — 9700 случаев;
  • Черкасская область — 1318 случаев;
  • Черниговская область — 1618 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 23 августа выявили 1 658 новых случаев Covid-19.

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