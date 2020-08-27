В Украине антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19

За прошедшие сутки зафиксировано 49 летальных случаев, всего в стране уже 2403 смертельных случаев

За прошедшие сутки зафиксировано 49 летальных случаев, всего в стране уже 2403 смертельных случаев

pixabay.com

По состоянию на 27 августа в Украины за сутки заразились 1974 человека, а выздоровели 763 человека. Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За минувшие сутки 49 человек умерли. Это новый антирекорд в нашей стране", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За последние сутки наибольшее количество случаев болезни зарегистрировано в Киеве – 220, в Харьковской области - 218, во Львовской области - 203, в Одесской области - 185, в Ивано-Франковской области – 164, в Черновицкой области – 159 новых случая. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 3736 случаев;

Волынская область — 5268 случаев;

Днепропетровская область — 2095 случаев;

Донецкая область — 1278 случаев;

Житомирская область — 2998 случаев;

Закарпатская область — 7225 случаев;

Запорожская область — 1454 случая;

Ивано-Франковская область — 8485 случаев;

Кировоградская область — 780 случаев;

Киев — 12468 случаев;

Киевская область — 5305 случаев;

Львовская область — 13763 случая;

Луганская область — 264 случая;

Николаевская область — 1040 случаев;

Одесская область — 6537 случаев;

Полтавская область — 695 случаев;

Ровенская область — 8818 случаев;

Сумская область — 1302 случая;

Тернопольская область — 5245 случаев;

Харьковская область — 8202 случая;

Херсонская область — 363 случая;

Хмельницкая область — 2102 случая;

Черновицкая область — 9700 случаев;

Черкасская область — 1318 случаев;

Черниговская область — 1618 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, 23 августа выявили 1 658 новых случаев Covid-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

.