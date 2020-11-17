В Кабмине пригрозили штрафами мэрам, которые отказываются усиливать карантин

В правительстве заявили, что мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями

В правительстве заявили, что мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями

Укринформ

В Кабинете министров Украины заявили, что мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно лежит вне их компетенции. Так в правительстве прокомментировали отказ городских голов усиливать карантин на выходных.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews. По его словам, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. "Если они будут выдавать распорядительные документы, на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - заявил он. По словам министра, Кабмин будет реагировать. Напомним, ранее Немчинов заявил, что Кабмин будет выполнять решение Рады касательно карантина на выходные.

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