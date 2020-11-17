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17 ноября 2020, 10:34 44

В Кабмине пригрозили штрафами мэрам, которые отказываются усиливать карантин

17 ноября 2020, 10:34 44
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В правительстве заявили, что мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями
В правительстве заявили, что мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями
Укринформ
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В Кабинете министров Украины заявили, что мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно лежит вне их компетенции. Так в правительстве прокомментировали отказ городских голов усиливать карантин на выходных.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.

По его словам, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

"Если они будут выдавать распорядительные документы, на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - заявил он.

По словам министра, Кабмин будет реагировать.

Напомним, ранее Немчинов заявил, что Кабмин будет выполнять решение Рады касательно карантина на выходные.

коронавирус Кабмин Украина Министерство правительство
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