В Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек

Больше всего новых заражений выявили в Киеве и в Харьковской области

Больше всего новых заражений выявили в Киеве и в Харьковской области

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям, зафиксировано 66 летальных случаев, 1112 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской области - 595, в городе Киеве - 385, в Одесской области - 350, в Житомирской области - 308, и во Львовской области - 259", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки было сделано 25 739 тестирований, из них 22 543 методом ПЦР и 3 196 методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело 303 638 человек, из них 126 489 выздоровели, летальных исходов - 5673.

Напомним, вчера в Украине было выявлено более пяти тысяч новых случаев COVID-19.

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