В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно

За прошедшие сутки госпитализировали 1 100 человек

За прошедшие сутки госпитализировали 1 100 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 15 ноября коронавирус обнаружили у 9832 человек, умерли 94 больных, выздоровели 2 753 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

9832 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников", - сообщил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Кроме того, за сутки сделали 33 486 тестирований, методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4801.

За все время пандемии в Украине заболело 545 689 человек, из них 244 197 выздоровели, летальных исходов - 9697.

Напомним, в Украине 14 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 10 681 человека.

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