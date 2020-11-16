13:09  16 ноября
В полиции отчитались о нарушениях карантина выходного дня: что известно
11:23  16 ноября
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
12:49  16 ноября
Под Верховной радой митингуют предприниматели
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2020, 09:41 29

В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно

16 ноября 2020, 09:41 29
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки госпитализировали 1 100 человек
За прошедшие сутки госпитализировали 1 100 человек
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 15 ноября коронавирус обнаружили у 9832 человек, умерли 94 больных, выздоровели 2 753 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

9832 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников", - сообщил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Кроме того, за сутки сделали 33 486 тестирований, методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4801.

За все время пандемии в Украине заболело 545 689 человек, из них 244 197 выздоровели, летальных исходов - 9697.

Напомним, в Украине 14 ноября коронавирусную болезнь обнаружили у 10 681 человека.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус вирус карантин болезнь инфекции пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »