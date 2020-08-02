В ВСУ зафиксировали 23 новые случаи заболевания коронавирусом

Выздоровевших за минувшие сутки нет

Выздоровевших за минувшие сутки нет

Фото из открытых источников

23 новых случая заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, сейчас болеет 219 человек.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

Из них (заболевших за сутки – ред.) в заведениях охраны здоровья находится 5 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

Еще 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

Киевская область – 3 военнослужащие, 1 госслужащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область – 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область – 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область – 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ. Состояние здоровья'я пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человек, летальных исходов – 5.

На изоляции (в частности, самоизоляции) находится 560 человек, в 58 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие три дня.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19.

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