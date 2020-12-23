14:24  23 декабря
В Раде заявляют о недоверии министру обороны Тарану
19:48  23 декабря
Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса
17:51  23 декабря
Боевики сегодня трижды сорвали режим "тишины" на Донбассе, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2020, 21:09 45

Усиление карантина с 8 января пытаются оспорить через суд

23 декабря 2020, 21:09 45
Читайте також українською мовою
Истец просит суд приостановить действие постановления правительства о введении локдауна
Истец просит суд приостановить действие постановления правительства о введении локдауна
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Окружной административный суд города Киева рассмотрит иск жителя Харькова против Кабинета Министров с требованием отменить постановление о введении карантина с 8 января по 28 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда, передает RegioNews.

Речь идет об обжаловании постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236.

По мнению харьковчанина, указанным постановлением Правительство противоправно установило запрет для отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничил конституционные права жителей Украины на период карантина", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что истец просит суд приостановить действие постановления Кабмина до решения дела по существу.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу", - добавили в суде.

Напомним, стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе.

суд коронавирус карантин иск оаск локдаун
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ляшко рассказал, сколько украинцев планируют вакцинировать от коронавируса
23 декабря 2020, 19:48
Суд привлек мэра Черновцов как третью сторону в деле о законности первой сессии горсовета
23 декабря 2020, 19:23
Семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана
23 декабря 2020, 19:22
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »