Усиление карантина с 8 января пытаются оспорить через суд

Истец просит суд приостановить действие постановления правительства о введении локдауна

Истец просит суд приостановить действие постановления правительства о введении локдауна

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Окружной административный суд города Киева рассмотрит иск жителя Харькова против Кабинета Министров с требованием отменить постановление о введении карантина с 8 января по 28 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда, передает RegioNews.

Речь идет об обжаловании постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236.

По мнению харьковчанина, указанным постановлением Правительство противоправно установило запрет для отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничил конституционные права жителей Украины на период карантина", - говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что истец просит суд приостановить действие постановления Кабмина до решения дела по существу.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу", - добавили в суде.

Напомним, стало известно, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в январе.