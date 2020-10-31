В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки 8752 новых случаев

За сутки болезнь преодолели 3902 человека

За сутки болезнь преодолели 3902 человека

Фото: flickr

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8752 новых случаев коронавируса, это новый антирекорд количества заболевших с начала эпидемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки выздоровели 3902 пациентов, умерли 155 человек.

Больше всего больных обнаружили в Киеве - 781 человека, 23 жителя столицы умерли. На втором месте Донецкая область, там заболели 749 граждан. 622 новых случая зафиксировали в Харьковской области.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 387 481 случая заболевания, выздоровели 158 928 человек, умерли 7196 больных.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 10342 (+227)

Волынская обл - 13554 (+228)

Днепропетровская обл - 15071 (+416)

Донецкая обл - 10392 (+749)

Житомирская обл - 14257 (+391)

Закарпатская обл - 14470 (+312)

Запорожская обл - 9909 (+342)

Ивано-Франковская обл - 20392 (+411)

Кировоградская обл - 2514 (+116)

г. Киев - 37549 (+781)

Киевская обл - 16464 (+345)

Львовская обл - 29828 (+514)

Луганская обл - 3635 (60)

Николаевская обл - 7782 (+208)

Одесская обл - 24623 (+507)

Полтавская обл - 9563 (+343)

Ровенская обл - 19158 (+301)

Сумская обл - 11750 (+242)

Тернопольская обл - 20669 (+258)

Харьковская обл - 36297 (+622)

Херсонская обл - 3960 (+160)

Хмельницкая обл - 15724 (+497)

Черновицкая обл - 21658 (+385)

Черкасская обл - 9157 (+205)

Черниговская обл - 8763 (+132)

Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.

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