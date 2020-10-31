В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки 8752 новых случаев
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8752 новых случаев коронавируса, это новый антирекорд количества заболевших с начала эпидемии.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За сутки выздоровели 3902 пациентов, умерли 155 человек.
Больше всего больных обнаружили в Киеве - 781 человека, 23 жителя столицы умерли. На втором месте Донецкая область, там заболели 749 граждан. 622 новых случая зафиксировали в Харьковской области.
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 387 481 случая заболевания, выздоровели 158 928 человек, умерли 7196 больных.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая обл - 10342 (+227)
Волынская обл - 13554 (+228)
Днепропетровская обл - 15071 (+416)
Донецкая обл - 10392 (+749)
Житомирская обл - 14257 (+391)
Закарпатская обл - 14470 (+312)
Запорожская обл - 9909 (+342)
Ивано-Франковская обл - 20392 (+411)
Кировоградская обл - 2514 (+116)
г. Киев - 37549 (+781)
Киевская обл - 16464 (+345)
Львовская обл - 29828 (+514)
Луганская обл - 3635 (60)
Николаевская обл - 7782 (+208)
Одесская обл - 24623 (+507)
Полтавская обл - 9563 (+343)
Ровенская обл - 19158 (+301)
Сумская обл - 11750 (+242)
Тернопольская обл - 20669 (+258)
Харьковская обл - 36297 (+622)
Херсонская обл - 3960 (+160)
Хмельницкая обл - 15724 (+497)
Черновицкая обл - 21658 (+385)
Черкасская обл - 9157 (+205)
Черниговская обл - 8763 (+132)
Напомним, в Украине обновили зоны карантина: Киев остается в "оранжевой" зоне.
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