Уже третий депутат Киевсовета заразился COVID-19

Об этом он сообщил лично

Об этом он сообщил лично

Facebook

У депутата Киевского городского совета от фракции ВО "Свобода" Михаила Будилова обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Будилова.

"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не различаю вкусов и запахов, и сразу сдал тест. Хотя я и пытался регулярно дезинфицировать руки и использовать индивидуальные средства защиты — сказалось ухудшение эпидемиологической ситуации в стране", — написал он в соцсети.

Депутат также добавил, что сразу сообщил о том, что случилось, семейному врачу и передал ему всю необходимую информацию.

"Пока буду работать дистанционно. Всем хорошего дня! Берегите себя!", — написал Будилов.

Ранее сообщалось, что депутат Киевского городского совета, председатель экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом.