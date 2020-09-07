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07 сентября 2020, 18:05

Уже третий депутат Киевсовета заразился COVID-19

07 сентября 2020, 18:05
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Об этом он сообщил лично
Об этом он сообщил лично
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У депутата Киевского городского совета от фракции ВО "Свобода" Михаила Будилова обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Будилова.

"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не различаю вкусов и запахов, и сразу сдал тест. Хотя я и пытался регулярно дезинфицировать руки и использовать индивидуальные средства защиты — сказалось ухудшение эпидемиологической ситуации в стране", — написал он в соцсети.

Депутат также добавил, что сразу сообщил о том, что случилось, семейному врачу и передал ему всю необходимую информацию.

"Пока буду работать дистанционно. Всем хорошего дня! Берегите себя!", — написал Будилов.

Ранее сообщалось, что депутат Киевского городского совета, председатель экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом.

коронавирус карантин Киевсовет Украина депутат
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