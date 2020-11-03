Нардеп и глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ заболела COVID-19

Елизавета Ясько заявила, что будет находиться на самоизоляции

Елизавета Ясько заявила, что будет находиться на самоизоляции

Фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что заболела COVID-19.

Об этом Ясько сообщила в Facebook, передает RegioNews.

К сожалению, тест на ковид положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", - написала она.

Ясько призвала всех, с кем она контактировала в течение последних дней, быть на самоизоляции и при возможности использовать все средства безопасности.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины заболел на COVID-19, он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.