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03 ноября 2020, 21:40 4

Нардеп и глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ заболела COVID-19

03 ноября 2020, 21:40 4
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Елизавета Ясько заявила, что будет находиться на самоизоляции
Елизавета Ясько заявила, что будет находиться на самоизоляции
Фото: Facebook
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Народный депутат от "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что заболела COVID-19.

Об этом Ясько сообщила в Facebook, передает RegioNews.

К сожалению, тест на ковид положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента. Но сегодня получила положительный результат теста", - написала она.

Ясько призвала всех, с кем она контактировала в течение последних дней, быть на самоизоляции и при возможности использовать все средства безопасности.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины заболел на COVID-19, он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

коронавирус Верховная Рада заболевание ЕСПЧ самоизоляция
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