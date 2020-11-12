Из-за COVID-19 у судей КСУ будет работать дистанционно

Заседания будут проводить онлайн с целью недопущения распространения заболевания

Заседания будут проводить онлайн с целью недопущения распространения заболевания

Фото: из открытых источников

В Конституционном Суде Украины зафиксированы случаи возможного заражения COVID-19, поэтому судьи переходят на дистанционную работу.

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает RegioNews.

Для предоставления объективной информации сообщаем, что сейчас в Конституционном Суде Украины зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей", - говорится в сообщении.

В Конституционном Суде добавили, что никаких судебных заседаний с участием судей, у которых обнаружили заболевание или его признаки, не происходило.

Напомним, несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19.