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12 ноября 2020, 20:38 5

Из-за COVID-19 у судей КСУ будет работать дистанционно

12 ноября 2020, 20:38 5
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Фото: из открытых источников
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В Конституционном Суде Украины зафиксированы случаи возможного заражения COVID-19, поэтому судьи переходят на дистанционную работу.

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает RegioNews.

Для предоставления объективной информации сообщаем, что сейчас в Конституционном Суде Украины зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей", - говорится в сообщении.

В Конституционном Суде добавили, что никаких судебных заседаний с участием судей, у которых обнаружили заболевание или его признаки, не происходило.

Напомним, несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19.

Представитель Зеленского в Конституционном суде заболел COVID-19

КСУ Конституционный суд коронавирус заседание карантин
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