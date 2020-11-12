Из-за COVID-19 у судей КСУ будет работать дистанционно
Заседания будут проводить онлайн с целью недопущения распространения заболевания
Заседания будут проводить онлайн с целью недопущения распространения заболевания
В Конституционном Суде Украины зафиксированы случаи возможного заражения COVID-19, поэтому судьи переходят на дистанционную работу.
Об этом сообщается на сайте КСУ, передает RegioNews.
Для предоставления объективной информации сообщаем, что сейчас в Конституционном Суде Украины зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей", - говорится в сообщении.
В Конституционном Суде добавили, что никаких судебных заседаний с участием судей, у которых обнаружили заболевание или его признаки, не происходило.
Напомним, несколько судей КСУ получили положительные тесты на COVID-19.
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