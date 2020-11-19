Для Украины могут быть ужасными последствия пандемии - Ляшко

Это касается отдаленных последствий для здоровья граждан

Это касается отдаленных последствий для здоровья граждан

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Последствия пандемии коронавируса для украинской системы здравоохранения будут ужасными. Это связано с тем, что сегодня она перегружена.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Отдаленные последствия пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность - следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые - потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения", - сказал Ляшко.

Он призвал все органы власти и чиновников объединяться вокруг проблемы распространения коронавирусной инфекции.

Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут", - подытожил главный санврач.

Напомним, Ляшко рассказал, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 для Украины.