После выборов в отдельных регионах могут ввести жесткий карантин

Это будет зависеть от количества больных в каждом регионе

Это будет зависеть от количества больных в каждом регионе

Фото: Facebook

После местных выборов власть не исключает введения в отдельных областях Украины жесткого карантина.

Об этом в комментарии для "5 канала" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, такие решения будут принимать в соответствии с количеством больных в каждой из областей, также будут учитывать динамику заболеваемости.

О жестких ограничениях по всей Украине, как это было весной, пока речь не идет", - сказал секретарь СНБО.

Он также заверил, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения разработало план действий на случай увеличения числа больных после выборов.

Напомним, в Украине в этом году ожидают четыре штамма гриппа - СНБО.