14:39  23 октября
В Киеве задержали прокурора и старшего инспектора полиции за вымогательство взятки
10:59  23 октября
В Украине обновили карантинные зоны: какие города "покраснели"
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 17:50 2

После выборов в отдельных регионах могут ввести жесткий карантин

23 октября 2020, 17:50 2
Читайте також українською мовою
Это будет зависеть от количества больных в каждом регионе
Это будет зависеть от количества больных в каждом регионе
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

После местных выборов власть не исключает введения в отдельных областях Украины жесткого карантина.

Об этом в комментарии для "5 канала" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, такие решения будут принимать в соответствии с количеством больных в каждой из областей, также будут учитывать динамику заболеваемости.

О жестких ограничениях по всей Украине, как это было весной, пока речь не идет", - сказал секретарь СНБО.

Он также заверил, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения разработало план действий на случай увеличения числа больных после выборов.

Напомним, в Украине в этом году ожидают четыре штамма гриппа - СНБО.

регионы Местные выборы Алексей Данилов СНБО карантин коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Власти "красной" Полтавы отказались ужесточать карантин
23 октября 2020, 17:15
Данилов рассказал о подготовке СНБО к кибератакам на местных выборах
23 октября 2020, 16:39
В ОПОРЕ рассказали, какие партии являются наиболее активными во время выборов
23 октября 2020, 16:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »