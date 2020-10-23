После выборов в отдельных регионах могут ввести жесткий карантин
Это будет зависеть от количества больных в каждом регионе
Это будет зависеть от количества больных в каждом регионе
После местных выборов власть не исключает введения в отдельных областях Украины жесткого карантина.
Об этом в комментарии для "5 канала" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.
По его словам, такие решения будут принимать в соответствии с количеством больных в каждой из областей, также будут учитывать динамику заболеваемости.
О жестких ограничениях по всей Украине, как это было весной, пока речь не идет", - сказал секретарь СНБО.
Он также заверил, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения разработало план действий на случай увеличения числа больных после выборов.
Напомним, в Украине в этом году ожидают четыре штамма гриппа - СНБО.
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