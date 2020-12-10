Шмыгаль рассказал, почему Украина не строит мобильные госпитали для больных COVID-19

Сейчас в Украине есть один такой госпиталь, однако необходимости в нем пока нет

Сейчас в Украине есть один такой госпиталь, однако необходимости в нем пока нет

Фото: из открытых источников

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, смысла расходования средств на строительство мобильных госпиталей нет, поскольку в стране хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию "Украинской правды". Шмыгаль отметил, что мобильные госпитали строят те страны, где есть проблема с больничными койками для лечения пациентов с COVID-19. Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернут и выбросят, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с кроватями, где можно размещать людей", - сказал премьер. Он добавил, что сейчас правительство подготовило мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который сможет оперативно переезжать в те точки, где будет в этом необходимость. Мы планируем таких госпиталей докупить еще несколько, чтобы это были действительно мобильные госпитали. 100-120 коек способность такого госпиталя, но он абсолютно полноценно оборудован всем оборудованием. То есть это полноценная больница, которая может предоставлять любые услуги", - сказал Шмыгаль. Ранее сообщалось, что Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

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