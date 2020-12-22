12:54  22 декабря
Мэр Львова Андрей Садовый вылечился от COVID-19
09:24  22 декабря
Стало известно, на когда могут назначить выборы мэра Харькова
08:12  22 декабря
Обстрелы на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2020, 11:29 6

В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма COVID-19 - Ляшко

22 декабря 2020, 11:29 6
Читайте також українською мовою
Новые ПЦР-системы будут вылавливать белок нового вируса
Новые ПЦР-системы будут вылавливать белок нового вируса
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца декабря планируют изменить ПЦР-системы и процесс тестирования из-за нового мутировавшего коронавируса.

Об этом Ляшко рассказал на брифинге, передает RegioNews.

В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - отметил санврач.

Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко пандемия тесты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"
"Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Все блоги »