В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма COVID-19 - Ляшко

Новые ПЦР-системы будут вылавливать белок нового вируса

Новые ПЦР-системы будут вылавливать белок нового вируса

Фото: из открытых источников

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца декабря планируют изменить ПЦР-системы и процесс тестирования из-за нового мутировавшего коронавируса.

Об этом Ляшко рассказал на брифинге, передает RegioNews.

В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - отметил санврач.

Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек.

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