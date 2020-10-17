Новый антирекорд COVID-19: в Украине зафиксировано 6410 случаев заболевания

Больше всего новых зараженных выявили в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве

Больше всего новых зараженных выявили в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6410 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 124 113 человек. За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

За последние 24 часа в стране сделали 63734 теста на коронавирус. Из них 36201 - методом ПЛР, а также 27533 - методом ИФА.

Напомним, 15 октября коронавирус в Украине диагностировали у почти 6 тысячи украинцев.

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