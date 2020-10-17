10:28  17 октября
Новый антирекорд COVID-19: в Украине зафиксировано 6410 случаев заболевания
11:42  17 октября
Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выделили около 1 млн долларов
10:04  17 октября
Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие: стреляли вблизи Водяного и Марьинки
UA | RU
UA | RU
17 октября 2020, 10:28 6

Новый антирекорд COVID-19: в Украине зафиксировано 6410 случаев заболевания

17 октября 2020, 10:28 6
Читайте також українською мовою
Больше всего новых зараженных выявили в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве
Больше всего новых зараженных выявили в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 6410 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также зафиксировано 109 летальных случаев, 2194 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 124 113 человек. За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

За последние 24 часа в стране сделали 63734 теста на коронавирус. Из них 36201 - методом ПЛР, а также 27533 - методом ИФА.

Напомним, 15 октября коронавирус в Украине диагностировали у почти 6 тысячи украинцев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус вирус Украина карантин болезнь пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »