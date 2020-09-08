Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о переполнении больниц больными COVID-19

В социальной сети активно распространяются фейки, что больницы переполнены больными на коронавирус

В социальной сети активно распространяются фейки, что больницы переполнены больными на коронавирус

Фото: Facebook

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и главный врач Тарас Масляк опровергают информацию о том, что больницы переполнены больными COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook городского головы.

Фейсбуком активно распространяются фейки, что больницы переполнены больными COVID-19. А количество больных активно растет. Но это не соответствует действительности! Больные действительно есть, но количество их идет к уменьшению. Сейчас ситуация под контролем", - уверяет мэр.

По его информации, в Центральной городской клинической больнице уже даже планируют возобновить работу кардиологического отделения, которое отдали для лечения больных с коронавирусом.

Об этом говорит и главный врач ЦГКБ Тарас Масляк.

Ситуация, конечно, сложная, потому что все же пандемия. Но стабильная. Если говорить о количестве тех, кто поступает, то можно говорить о тенденции к уменьшению", - сообщил врач.

Он уточнил, что сейчас в больнице находятся 194 пациента, за последние сутки поступили 8 человек, тогда как ранее это количество составляло 25-35 человек.

Однако, врач-реаниматолог ЦГКБ Иванна Дидик сообщила, что места в реанимации закончились и все аппараты ИВЛ – заняты.

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоны по уровню карантинных ограничений через распространение COVID-19.