Все городские больницы Киева готовят для приема больных COVID-19

Пациентов принимают уже 17 больниц столицы

Пациентов принимают уже 17 больниц столицы

Фото: flickr

В Киеве готовят все 22 городские больницы для приема больных с коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам мэра, уже развернуты 2730 коек в 17 больницах, также готовятся кровати в Киевском городском центре радиационной защиты населения и больницах №1, 12, 15 и 18.

Он добавил, что в столице из-за динамики заболеваемости уже заканчиваются места в коммунальных медучреждениях.

Государственные ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных коронавирусом, хотя имеют в целом 11 тысяч коек и квалифицированный персонал", - рассказал Кличко.

Напомним, в столице за период пандемии уволились до 25% медработников, в городе ощутимый недостаток медицинских кадров.