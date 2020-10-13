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13 октября 2020, 14:36 6

Все городские больницы Киева готовят для приема больных COVID-19

13 октября 2020, 14:36 6
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Пациентов принимают уже 17 больниц столицы
Пациентов принимают уже 17 больниц столицы
Фото: flickr
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В Киеве готовят все 22 городские больницы для приема больных с коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам мэра, уже развернуты 2730 коек в 17 больницах, также готовятся кровати в Киевском городском центре радиационной защиты населения и больницах №1, 12, 15 и 18.

Он добавил, что в столице из-за динамики заболеваемости уже заканчиваются места в коммунальных медучреждениях.

Государственные ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных коронавирусом, хотя имеют в целом 11 тысяч коек и квалифицированный персонал", - рассказал Кличко.

Напомним, в столице за период пандемии уволились до 25% медработников, в городе ощутимый недостаток медицинских кадров.

коронавирус Киев медики больницы Виталий Кличко
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