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27 октября 2020, 16:33 2

В Николаеве протестуют против ограничений "красной" зоны

27 октября 2020, 16:33 2
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Местные предприниматели вышли на протест против усиления карантина
Местные предприниматели вышли на протест против усиления карантина
Фото: novosti-n
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В связи с отнесением Николаева в "красную" зону карантина работники сферы питания, культуры и развлекательных заведений вышли на акцию протеста.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Известно, что акцию также поддержали представители сферы торговли и спортивных клубов, всего на Соборной площади собрались более полутысячи человек.

По словам участников акции, полиция плохо контролирует несоблюдение карантинных мероприятий в общественном транспорте, в то же время в заведениях города предприниматели этот вопрос контролируют, есть антисептики, а людей пускают только в масках.

Мы не против карантина, мы не против власти. Мы против двойных стандартов, что кому-то можно работать в красной зоне, а кому-то - нет. Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди", - заявил один из участников митинга.

К митингующим вышел городской голова Александр Сенкевич. Он заявил, что городские власти обратились к центральной с просьбой не запрещать работать бизнесу при условии соблюдения всех правил.

Я за то, чтобы работали детсады, учреждения культуры, кафе и рестораны. Но только при условии строгого соблюдения карантинных требований. Однако решить эту проблему местные власти не могут сами. Поэтому мы обратились в Кабмин и профильное министерство", - заявил Сенкевич.

Напомним, новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тысячах случаев - Ляшко.

коронавирус карантин протест митинг Николаев красная зона
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