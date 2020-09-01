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01 сентября 2020, 15:15 4

В Минздраве прокомментировали решение КСУ относительно неконституционности введения карантина

01 сентября 2020, 15:15 4
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По словам главы Минздрава, в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина
По словам главы Минздрава, в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина
Рixabay
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В Министерстве здравоохранения прокомментировали решение Конституционного суда Украины о неконституционности некоторых ограничений на территории Украины.

Соответствующее заявление на брифинге сделал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в решении нет ничего по поводу компетенции Минздрава.

"То, что касается нашей компетенции, Минздрава, относительно ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда по этому поводу ничего не было", - отметил он.

Степанов подчеркнул, что в стране действует идеальная модель адаптивного карантина. Карантин усиливают в регионах в зависимости от уровня эпидемиологической опасности.

Возвращение к жёсткому карантину возможно только в том случае, если показатели Минздрава ухудшатся во всех регионах.

Как известно, в начале июня в Конституционный суд поступило заявление относительно неконституционности решения Кабмина о введении карантина. В августе суд признал такое решение неконституционным.

Напомним, 26 августа в Украине до 31 октября продлили карантин.

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