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10 августа 2020, 13:51 10

Кабмин усиливает меры контроля за соблюдением карантина - Шмыгаль

10 августа 2020, 13:51 10
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Правительство меняет стратегию борьбы с COVID-19
Правительство меняет стратегию борьбы с COVID-19
Фото: Кабмин
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В связи с ухудшением эпидемической ситуации Кабинет Министров усиливает меры контроля за соблюдением карантина и вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время внеочередного заседания Комиссии обсуждались вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличения количества тестирований населения, усиления контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов.

Он отметил, что к середине сентября количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч, а лиц, которых проверили на наличие вируса, поделят на категории.

Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил Шмыгаль.

По результатам заседания глава Правительства поручил:

  • проработать механизм командировок эпидемиологов в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;
  • руководителям ОГА и Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест в больницах второй волны;
  • Нацполиции - ежедневно предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантина;
  • министерству цифровой трансформации - ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Действуй дома".

Напомним, карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят, так как в Украине не знают, какая ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.

Кабмин карантин полиция контроль Денис Шмыгаль правительство
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