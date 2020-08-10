Кабмин усиливает меры контроля за соблюдением карантина - Шмыгаль

Правительство меняет стратегию борьбы с COVID-19

Правительство меняет стратегию борьбы с COVID-19

Фото: Кабмин

В связи с ухудшением эпидемической ситуации Кабинет Министров усиливает меры контроля за соблюдением карантина и вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время внеочередного заседания Комиссии обсуждались вопросы изменения стратегии борьбы с COVID-19, увеличения количества тестирований населения, усиления контроля за соблюдением условий самоизоляции и отслеживания возможных контактов.

Он отметил, что к середине сентября количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч, а лиц, которых проверили на наличие вируса, поделят на категории.

Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - отметил Шмыгаль.

По результатам заседания глава Правительства поручил:

проработать механизм командировок эпидемиологов в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;

руководителям ОГА и Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест в больницах второй волны;

Нацполиции - ежедневно предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантина;

министерству цифровой трансформации - ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Действуй дома".

Напомним, карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят, так как в Украине не знают, какая ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.