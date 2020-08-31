В Житомирской области зафиксировали повторное заражение COVID-19

Всего в области подтвердили 3304 случаи коронавируса

Всего в области подтвердили 3304 случаи коронавируса

Фото: flickr

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

На сегодня известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - сказал чиновник.

По его словам, повторное инфицирование подтвердили в двух врачей первичной медицинской помощи с Коростышевского района.

Он добавил, что во второй раз заболевание у врачей протекало в тяжелой форме.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине за сутки выявили 2141 новый случай COVID-19.