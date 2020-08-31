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31 августа 2020, 15:56 2

В Житомирской области зафиксировали повторное заражение COVID-19

31 августа 2020, 15:56 2
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Всего в области подтвердили 3304 случаи коронавируса
Всего в области подтвердили 3304 случаи коронавируса
Фото: flickr
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В Житомирской области двое врачей повторно заразились коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.

На сегодня известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - сказал чиновник.

По его словам, повторное инфицирование подтвердили в двух врачей первичной медицинской помощи с Коростышевского района.

Он добавил, что во второй раз заболевание у врачей протекало в тяжелой форме.

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Напомним, в Украине за сутки выявили 2141 новый случай COVID-19.

коронавирус медики Житомир заражение больницы
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