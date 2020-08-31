В Житомирской области зафиксировали повторное заражение COVID-19
Всего в области подтвердили 3304 случаи коронавируса
Всего в области подтвердили 3304 случаи коронавируса
В Житомирской области двое врачей повторно заразились коронавирусом.
Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает RegioNews.
На сегодня известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников", - сказал чиновник.
По его словам, повторное инфицирование подтвердили в двух врачей первичной медицинской помощи с Коростышевского района.
Он добавил, что во второй раз заболевание у врачей протекало в тяжелой форме.
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Напомним, в Украине за сутки выявили 2141 новый случай COVID-19.
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