В Украине запрещают все плановые операции и госпитализации: срочное заявление Минздрава

В Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная

В Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная

Фото: Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине будут запрещены. Запрет начнет действовать с понедельника.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews. Он заявил, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная. "С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - отметил Ляшко. Напомним, в Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%.

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