В Украине запрещают все плановые операции и госпитализации: срочное заявление Минздрава
В Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная
В Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная
В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине будут запрещены. Запрет начнет действовать с понедельника.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.
Он заявил, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная.
"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - отметил Ляшко.
Напомним, в Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%.
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