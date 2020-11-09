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09 ноября 2020, 14:55 33

В Украине запрещают все плановые операции и госпитализации: срочное заявление Минздрава

09 ноября 2020, 14:55 33
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В Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная
В Минздраве считают, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная
Фото: Минздрав
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В Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине будут запрещены. Запрет начнет действовать с понедельника.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

Он заявил, что ситуация с коронавирусом крайне напряженная.

"С понедельника все плановые операции и госпитализации в наших больницах запрещены. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине стало больше областей, где COVID-кровати заполнены более чем на 70%.

коронавирус Украина госпитализация больницы Виктор Ляшко
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