"Красные" Канев и Тернополь: в Украине обновили карантинное зонирование
Сегодня, 1 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинное зонирование в Украине на следующие две недели.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, пишет RegioNews.
В соответствии с решением комиссии по ТЭБ и ЧС следующие две недели столица Украины будет оставаться в желтой зоне, а в красную попали города Тернополь и Канев.
Такие эпидемические уровни будут действовать следующие две недели.
Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных...Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Четверг, 1 октября 2020 г.
Напомним, в Украине сегодня снова более 4000 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.
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