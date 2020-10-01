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01 октября 2020, 18:36 1

"Красные" Канев и Тернополь: в Украине обновили карантинное зонирование

01 октября 2020, 18:36 1
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Сегодня, 1 октября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинное зонирование в Украине на следующие две недели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, пишет RegioNews.

В соответствии с решением комиссии по ТЭБ и ЧС следующие две недели столица Украины будет оставаться в желтой зоне, а в красную попали города Тернополь и Канев.

Такие эпидемические уровни будут действовать следующие две недели.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных...

Опубликовано Олегом Немчіновим, Министром КМУ Четверг, 1 октября 2020 г.

Напомним, в Украине сегодня снова более 4000 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

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