Степанов раскритиковал городскую власть Харькова за концерт с участием Поляковой

В городе с каждым днем растет количество пациентов, которых госпитализируют

В городе с каждым днем растет количество пациентов, которых госпитализируют

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал харьковскую власть за проведение концерта, который состоялся в городе 3 октября и на который пришло около 2 тысяч человек.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

По мнению Степанова, концерт провели в предвыборных целях.

Харьков, который постоянно сейчас находится в антирейтингах и в антирекордах… Ну очень важно было для местной власти провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы, это же главное. Не здоровье и жизнь граждан, а главное – выборы. Потому обязательно нужно было провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю, увеличится ли оно или нет. Это такая логика у местной власти?" – сказал Степанов.

Он предупредил, что в Украине растет число заболевших, и система может не выдержать при дальнейшем росте заболеваемости.

Наша медицинская система имеет определенный предел. Как бы мы не увеличивали количество коек. ... Такие легкомысленные действия, такое отношение к здоровью граждан, оно может привести к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники", - добавил он.

В свою очередь, как сообщили в полиции, концерт с участием Оли Поляковой состоялся, несмотря на то, что Харьков находится в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. По оценкам правоохранителей, мероприятие посетили около 2 тысяч зрителей.

Правоохранители зарегистрировали производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Ее санкция предусматривает штраф от 17000 до 51000 гривень, арест на срок до шести месяцев или же до трех лет ограничения или лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у министра здравоохранения Максима Степанова есть вопросы к местной власти Днепра из-за проведения большого концерта к празднованию Дня города.