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13 октября 2020, 10:51 3

В столице за период пандемии уволились до 25% медработников - Киевсовет

13 октября 2020, 10:51 3
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В городе ощутимый недостаток медицинских кадров
В городе ощутимый недостаток медицинских кадров
Фото: из открытых источников
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Представитель Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей заявил, что в Киеве за период пандемии уволились от 20 до 25% медицинских работников.

Об этом он рассказал в эфире "Громадського радио", передает RegioNews.

По его словам, среди уволившихся около 10% врачей, остальные - средний медперсонал.

Причина - низкая заработная плата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч", - отметил Гелевей.

Еще одной проблемой киевских клиник, по мнению Гелевея, может стать нехватка кислорода для пациентов больных коронавирусом. На сегодняшний день для госпитализации больных COVID-19 привлекли уже 20 больниц. При этом опорные уже заполнены на 90%.

Он считает, что центральная власть должна немедленно упростить закупки и перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышения зарплат медработникам.

Напомним, в Минздраве назвали регионы, где наибольшая заполненность больниц пациентами с COVID-19, Киев вошел в их число.

коронавирус медицина медики врачи больницы
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