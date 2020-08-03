В Одесской мэрии зафиксировали вспышку коронавируса

Заболели два заместителя городского головы Геннадия Труханова

Заболели два заместителя городского головы Геннадия Труханова

Фото из открытых источников

Два вице-мэра Одессы получили положительные результаты тестов на коронавирус, еще у одной топ-чиновницы анализ оказался отрицательным.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Regionews.

По данным издания, первым с коронавирусом слег вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман. Он получил положительный результат ПЦР-теста в субботу.

До этого он принимал участие в массовых мероприятиях, например, 23 июля посетил презентацию фильма в гостинице "Лондонская", ну и, конечно, общался с коллегами, ходил на разные заседания и т.д.", - пишет издание.

Следом за ним диагноз подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана.

Еще одна высокопоставленная чиновница – вице-мэр Светлана Бедрега – получила отрицательный результат теста на COVID-19.

О самочувствии самого мэра Одессы Геннадия Труханова пока ничего не известно.

Напомним, вчера стало известно, что мэрия Одессы потратит четыре миллиона на концерт ко Дню города.