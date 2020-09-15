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15 сентября 2020, 15:36 5

"Красная зона": в Ивано-Франковске откроют школы несмотря на запрет

15 сентября 2020, 15:36 5
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За соответствующее решение проголосовали 32 депутата горсовета
За соответствующее решение проголосовали 32 депутата горсовета
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 15 сентября, по требованию депутатов городского совета в Ивано-Франковске созвали внеочередную сессию, на которой приняли решение о работе учреждений образования.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Даже несмотря на карантин и "красную зону" в городе продолжится постепенное восстановление обучения и поэтапное открытие садиков и школ. А именно, с 21 сентября полноценно должны заработать садики и начальные школы (1-4 классы), а с 28 сентября - все остальные заведения среднего образования”, - сообщил он.

Кроме того, в решении горсовета указано, что ответственность за состояние здоровья детей возложена на их родителей, или тех, кто их заменяет. При этом родители имеют право обратиться в учреждение образования относительно дистанционного обучения ребенка и получить его реализацию.

Правоохранителей депутаты призывают воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать, согласно этому решению.

Если же директорам дошкольных и учебных заведений придется обжаловать действия полиции в судах, городской совет обещает предоставить им юридическое сопровождение.

Ранее сообщалось, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает "киевскую власть" пересмотреть решение об отнесении города к "красной" зоне по уровню карантинных ограничений через распространение COVID-19.

коронавирус карантин Ивано-Франковск Руслан Марцинкив зона
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